Премьер-министр Венгрии посетит с визитом Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит 5-6 июля Азербайджан, где примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Золтан Ковач написал на своей странице в X.

"Саммит будет посвящен построению устойчивого будущего посредством транспортных связей и климатических действий. Премьер-министр Орбан также примет участие в двусторонних переговорах с лидерами тюркских государств-партнеров", - написал Ковач.

Отметим, что 6 июля в Шуше состоится неофициальный саммит ОТГ.

Саммит на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортных связей и климатических действий" послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации.

В конце встречи ожидается подписание Карабахской декларации, а также некоторых других важных документов.