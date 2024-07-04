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Премьер-министр Венгрии посетит с визитом Азербайджан

Азербайджан Материалы 4 июля 2024 18:18 (UTC +04:00)
Премьер-министр Венгрии посетит с визитом Азербайджан
Фото: Orban Viktor/ Facebook

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит 5-6 июля Азербайджан, где примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Золтан Ковач написал на своей странице в X.

"Саммит будет посвящен построению устойчивого будущего посредством транспортных связей и климатических действий. Премьер-министр Орбан также примет участие в двусторонних переговорах с лидерами тюркских государств-партнеров", - написал Ковач.

Отметим, что 6 июля в Шуше состоится неофициальный саммит ОТГ.

Саммит на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортных связей и климатических действий" послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации.

В конце встречи ожидается подписание Карабахской декларации, а также некоторых других важных документов.

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