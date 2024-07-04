Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы

БАКУ /Trend/ - Продолжается женская борьба на юношеском чемпионате Европы U20, который проходит в сербском Нови-Саде.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, один из наших борцов попробовал свои силы в финале.

Рузанна Мамедова, выступающая в весовой категории 59 кг, в финале встретилась с Еленой Куровой (AIN). В напряженном поединке наша представительница выиграла со счетом 14:10 и стал чемпионкой Европы.

Эльвина Керимзаде (50 кг) в бою за бронзовую медаль встретилась с финкой Робертой Луостаринен. Поединок завершился полным превосходством соперника.

Наргиз Самедова (55 кг) боролась с Екатериной Чикановой (AIN) из России. Наргиз, проигравшая со счетом 1:8, завершила чемпионат без медали.