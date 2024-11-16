Два азербайджанских дзюдоиста стали чемпионами Европы

БАКУ /Trend/ - Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы U-23, проходящем в польском городе Пила.

Как сообщает Trend, Гусейн Аллахъяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг), одолев всех соперников, поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Среди других представителей Азербайджана Айдан Велиева (52 кг) удостоилась серебряной, а Руфат Шевлатов (73 кг) – бронзовой медалей.

Таким образом, сборная завершила первый день турнира с четырьмя медалями.

Отметим, что на чемпионате Европы, который продлится до 17 ноября, Азербайджан представляют 15 спортсменов в 11 весовых категориях.