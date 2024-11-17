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Али Асадов обсудил развитие азербайджанского футбола с президентом «Барселоны» (ФОТО)

Азербайджан Материалы 17 ноября 2024 22:17 (UTC +04:00)
Али Асадов обсудил развитие азербайджанского футбола с президентом «Барселоны» (ФОТО)
Фото: Кабинет министров Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 17 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом испанского футбольного клуба «Барселона» Жоаном Лапортой.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, на встрече было подчеркнуто значение участия Ж.Лапорты в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29 в Баку.

Затем состоялся обмен мнениями о развитии азербайджанского футбола, обсуждена реализация совместных проектов с одним из ведущих футбольных клубов мира «Барселоной», а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече присутствовал президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровшан Наджаф.

Али Асадов обсудил развитие азербайджанского футбола с президентом «Барселоны» (ФОТО)
Али Асадов обсудил развитие азербайджанского футбола с президентом «Барселоны» (ФОТО)
Али Асадов обсудил развитие азербайджанского футбола с президентом «Барселоны» (ФОТО)
Али Асадов обсудил развитие азербайджанского футбола с президентом «Барселоны» (ФОТО)
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