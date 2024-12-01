В Баку состоялась церемония открытия проекта «Плавание для всех»

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла церемония открытия проекта «Плавание для всех».

Как сообщает Trend, на мероприятии, организованном в Бакинском дворце водных видов спорта, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена память шехидов. Затем был дан старт турниру.

Победители соревнований в возрастной категории до 14 лет получат право на участие в финальном этапе, который состоится в 2025 году между странами-членами и странами-наблюдателями Организации тюркских государств.

Отметим, что соревнования, проводимые совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией плавания Азербайджана, завершатся сегодня.