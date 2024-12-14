В Баку состоялась церемония освящения территории, где будет построена католическая церковь в честь Иоанна Павла II (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями, архиепископ Пол Ричард Галлахер находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, 14 декабря в рамках визита архиепископ Пол Ричард Галлахер провел церемонию освящения территории, где по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу Исполнительной власти города Баку будет построен католический храм в честь святого Иоанна Павла II.

На церемонии присутствовали заведующий отделом международных связей Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов, епископ Апостольской префектуры католической церкви Владимир Фекете, апостольский нунций Святого Престола в Азербайджанской Республике Марек Солчинский, посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров и другие официальные лица.

Архиепископ Пол Ричард Галлахер ознакомился с проектом церкви.

Напомним, что с целью строительства церкви Исполнительная власть города Баку приняла распоряжение от 1 мая 2024 года о передаче в пользование католической церкви в Азербайджанской Республике 0,17 га земли, расположенной по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, въезд 722.