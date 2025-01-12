Кубок мира по ски-альпинизму в Шахдаге выходит на финишную прямую

БАКУ /Trend/ – Завершаются соревнования Кубка мира по ски-альпинизму, которые проходят на горнолыжном курорте Шахдаг.

Как сообщает Trend, в турнире принимают участие команды из 26 стран.

Азербайджан на этих соревнованиях представляют спортсмены Назрин Гарибова и Сеид Садраддинов. Участники уже испытали свои силы в спринтерских заездах и вертикальной гонке. Сегодня программы завершаются захватывающими смешанными эстафетами, где команды, состоящие из мужчины и женщины, соревнуются поочередно в спринтерской гонке.

Кубок мира выполняет роль отборочного этапа к Олимпийским играм 2026 года, где ски-альпинизм впервые войдет в программу зимних соревнований.