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В Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

Азербайджан Материалы 19 января 2025 15:26 (UTC +04:00)
В Баку изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку будет изменена схема движения некоторых регулярных автобусных маршрутов в связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, 20 января в соответствии с ограничительными мерами на автодорогах, пересекающих и соединяющихся с проспектом Парламента, движение автобусов по маршрутам №3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 и 205 будет организовано в альтернативных направлениях.

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