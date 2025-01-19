Делегация Конфедерации профсоюзов Азербайджана провела ряд встреч в Женеве

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Женеве, Швейцария, делегация Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПСА) во главе с председателем КПСА Саибом Мамедовым провела ряд встреч в Международной организации труда (МОТ), передает Trend.

На встречах с региональным директором МОТ по Европе и Центральной Азии госпожой Беате Андреес, директором Бюро по деятельности трудящихся (МОТ-ACTRAV) госпожой Марией Хеленой Андре, а также другими руководителями организации обсуждались связи между сторонами, реализуемые совместные проекты и мероприятия, а также направления сотрудничества на 2025-2026 годы.

Председатель Конфедерации подчеркнул, что защита трудовых прав граждан Азербайджана является одним из приоритетов государственной политики. Он рассказал о проделанной работе по защите трудовых, социальных и экономических прав членов профсоюза, организации их лечения и отдыха, а также о нововведениях в этой сфере. Глава Конфедерации отметил, что с первых лет независимости Азербайджан является членом МОТ и ратифицировал 59 конвенций организации по правам трудящихся. Также было отмечено, что в настоящее время ведется подготовка к ратификации Конвенции «Социальное обеспечение (минимальные стандарты)».

Подчёркивалось, что КПСА и ее членские организации тесно сотрудничают с МОТ с целью постоянного улучшения условий труда и усиления социальной защиты работников. Представители КПСА активно участвуют в сессиях и дискуссиях организации. При поддержке МОТ в Баку и регионах страны было проведено более 40 семинаров, конференций и круглых столов с участием экспертов и представителей обеих сторон.

Также было отмечено, что КПСА приняла стратегию развития «Повестка дня Целей устойчивого развития ООН 2015-2030 годов — стратегия развития для содействия устойчивому развитию профсоюзов». КПСА была признана одной из двух приоритетных профсоюзных организаций МОТ по Целям устойчивого развития.

Кроме того, при поддержке МОТ было издано более 10 образовательных пособий, направленных на защиту социально-экономических прав работников и решение социальных проблем, а также отчет «Обзор и оценка мероприятий, проводимых в Азербайджане для реализации Целей устойчивого развития до 2030 года».

На встречах в МОТ обсуждалась значимость принципа справедливости при переходе к «зеленой экономике» и роль профсоюзов в этом процессе. Также отмечалась важность решений, принятых на COP29, проведенном в Азербайджане в ноябре прошлого года.

Делегация КПСА обратилась с просьбой ускорить утверждение намеченной к подписанию с МОТ программы «Страна достойного труда на 2025-2029 годы».

Представители МОТ отметили, что азербайджанские профсоюзы уделяют большое внимание конвенциям и рекомендациям организации и выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

Стороны обсудили направления сотрудничества на 2025-2026 годы, включая обеспечение безопасности труда, социальный диалог, защиту прав женщин и молодежи в трудовом процессе, а также продвижение создания «зеленых» рабочих мест, и обменялись мнениями по высказанным предложениям.