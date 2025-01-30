Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Будет изучено влияние функционирования образовательных учреждений на загруженность дорог в Баку

Азербайджан Материалы 30 января 2025 22:50 (UTC +04:00)
Будет изучено влияние функционирования образовательных учреждений на загруженность дорог в Баку

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будет изучено влияние функционирования образовательных учреждений на загруженность дорог в Баку.

Как сообщает Trend, в рамках «Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будет проведена оценка воздействия функционирования образовательных учреждений, расположенных в Баку, на плотность транспортного движения в городе, а также подготовлены соответствующие предложения.

Согласно программе, в 2025–2029 годах в этом направлении будут проведены аналитические исследования, подготовлены и согласованы с соответствующими ведомствами предложения, а затем утвержден план мероприятий по реализации этих предложений.

Лента

Лента новостей

Читать все новости