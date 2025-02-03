Назначен новый генеральный секретарь АФФА

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Исполнительного комитета АФФА состоялось новое назначение на должность генерального секретаря.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт АФФА, на эту должность назначен Джахангир Фараджуллаев.

Джахангир Фараджуллаев родился в 1981 году в Баку. В 1999-2005 годах получил степень бакалавра и магистра на факультете востоковедения Бакинского государственного университета, окончив его с отличием.

С 2021 по нынешний период он был советником генерального директора ОАО «Азерлотерея».