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Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)

Азербайджан Материалы 9 февраля 2025 21:38 (UTC +04:00)
Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Фото: Федерация каратэ Азербайджана / Instagram

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ – В польском городе Бельско-Бяла завершился 52-й чемпионат Европы по каратэ (WKF) среди юниоров, молодежи и спортсменов до 21 года.

Как сообщает Trend, сборная Азербайджана завоевала три медали по итогам трехдневных соревнований. Аладдин Маликов (16-17 лет, 68 кг) стал вице-чемпионом Европы, а Вусал Ганбаров (14-15 лет, 52 кг) и Алиашраф Гафаров (14-15 лет, 57 кг) выиграли бронзовые награды.

Команда выступила под руководством ответственного сотрудника Министерства молодежи и спорта Азербайджана Фагана Сафарова, вице-президента Федерации каратэ Азербайджана Рахмана Хатамова и генерального секретаря федерации Габиля Саядова.

Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)
Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)
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