Азербайджанские каратисты завоевали три медали на чемпионате Европы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ – В польском городе Бельско-Бяла завершился 52-й чемпионат Европы по каратэ (WKF) среди юниоров, молодежи и спортсменов до 21 года.

Как сообщает Trend, сборная Азербайджана завоевала три медали по итогам трехдневных соревнований. Аладдин Маликов (16-17 лет, 68 кг) стал вице-чемпионом Европы, а Вусал Ганбаров (14-15 лет, 52 кг) и Алиашраф Гафаров (14-15 лет, 57 кг) выиграли бронзовые награды.

Команда выступила под руководством ответственного сотрудника Министерства молодежи и спорта Азербайджана Фагана Сафарова, вице-президента Федерации каратэ Азербайджана Рахмана Хатамова и генерального секретаря федерации Габиля Саядова.