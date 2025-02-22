Подписан меморандум о сотрудничестве между национальными театрами Азербайджана и Грузии

БАКУ /Trend/ - 22 февраля подписан Меморандум о взаимопонимании относительно международного сотрудничества между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Грузинским национальным театром имени Шота Руставели.

Как сообщает Trend, документ подписали руководители двух театров Ильхам Аскеров и Гиви Гунтадзе.

На церемонии подписания выступили посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и министр культуры соседней страны Тинатин Рухадзе. Они рассказали о развитии двусторонних отношений и подчеркнули, что данный документ сыграет важную роль не только в сотрудничестве между соответствующими театрами двух стран, но и в целом в развитии культурных связей между Азербайджаном и Грузией.