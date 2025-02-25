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В Баку будет учреждено представительство Торговой палаты Пакистана

Азербайджан Материалы 25 февраля 2025 01:17 (UTC +04:00)
В Баку будет учреждено представительство Торговой палаты Пакистана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Исламабаде была создана Торговая палата Азербайджана, которая действительно будет способствовать нашей двусторонней торговле.

Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме.

"Мы также должны создать Торговую палату Пакистана здесь, в Баку, а также ее представительства в других важных городах Азербайджана, чтобы эти палаты могли в режиме реального времени собирать информацию, обмениваться ею и передавать потенциальным трейдерам и инвесторам, что будет чрезвычайно полезно", - подчеркнул пакистанский лидер.

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