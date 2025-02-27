Состоялось очередное судебное заседание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в многочисленных преступлениях против азербайджанского народа (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 27 февраля продолжились судебные слушания по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении, передает Trend.

Как сообщает Trend, на проходящем под председательством судьи Зейнала Агаева, а также с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева судебном заседании в Бакинском военном суде, расположенном в Бакинском судебном комплексе, обвиняемые были обеспечены переводчиками на армянский и русский языки, а также адвокатами.

В начале заседания судья Зейнал Агаев объявил, что к судебному разбирательству присоединился новый переводчик на армянский язык, стороны не выразили каких-либо возражений.

Затем обвиняемые дали показания.

Председательствующий на заседании судья предложил каждому из обвиняемых дать показания по предъявленному им обвинению, а также по другим обстоятельствам, имеющим значение для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.

Первым дал показания Аркадий Гукасян, обвиняемый в участии в многочисленных преступлениях, совершенных против Азербайджана и азербайджанского народа в результате агрессивной войны, развязанной Арменией против азербайджанской стороны.

А. Гукасян сказал, что Республика Армения выступала в качестве гаранта для Карабаха: "Разумеется, в этой группе нерешенных вопросов, пока конфликт не был решен, маленький Карабах не мог осуществлять свою оборону в одиночку".

Он рассказал, что находился в Карабахе во время 44-дневной войны в 2020 году: "Это произошло в то время, когда я приехал в Карабах. Буквально на второй день войны мы вместе с другим "бывшим президентом" Бако Саакяном потребовали встречи с Араиком Арутюняном. Мы встретились с ним. Мы попросили его использовать все имеющиеся у него возможности, чтобы потребовать от Армении прекратить войну".

А. Гукасян заявил, что "на территории Карабаха не было наемников": "Там было министерство обороны и армянская армия, которую финансировала Республика Армения".

Далее показания дал обвиняемый Бако Саакян. Он сказал, что в ходе следствия его права были обеспечены: "3 октября 2023 года мы — я и Аркадий Гукасян — были доставлены из Карабаха в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики. В тот день для защиты моих прав Азербайджанской Республикой была назначена адвокат Бакинской адвокатской конторы №12 Нигяр Мирбабаева. Мне также предоставили переводчика. В ходе расследования следователь обеспечил все мои права, чтобы я полноценно ответил на вопросы. У меня также была возможность высказать свое мнение и представить свою точку зрения. В начале расследования я заявил и хочу сделать то же самое заявление сейчас, чтобы подтвердить, что этот конфликт, эта история не являются предметом уголовного или судебного расследования. Выражая это мнение, я не ставил под сомнение авторитет ни суда, ни следствия".

Затем была предоставлена ​​возможность дать показания обвиняемому Араику Арутюняну. Он попросил суд дать дополнительное время, чтобы подготовиться к даче показаний. Суд удовлетворил ходатайство.

После этого показания дал обвиняемый Давид Ишханян. Он заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Далее дал показания обвиняемый Давид Бабаян. Он также не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

"Я не был способен совершить действия, указанные в обвинительном заключении. Я не пропагандировал ненависть к азербайджанскому народу. Я люблю свой народ, но я не националист", — сказал Д. Бабаян.

Очередное судебное заседание назначено на 3 марта.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.