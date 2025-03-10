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Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на старте чемпионата Европы

Азербайджан Материалы 10 марта 2025 00:12 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на старте чемпионата Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали две серебряные и две бронзовые медали на старте чемпионата Европы U-23 в столице Албании Тиране.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, член сборной Рахман Иманов (57 кг) взял бронзу турнира, одержав победу над представителем Северной Македонии Стефаном Штерьовым (11:0) и украинцем Владиславом Абрамоввым (8:6).

Мурад Ахвердиев (65 кг) также завоевал бронзовую медаль. Сначала он в напряженной схватке одолел украинца Никиту Гончарова со счетом 5:4, а затем одержал победу над молдаванином Федором Кеавдари - 9:6.

Кянан Хейбатов (70 кг) встретился в финале с россиянином Магомедом Эльтемировым. Уступив сопернику, азербайджанский борец взял серебряную медаль. Награду того же достоинства получил Фарид Джаббаров (79 кг), проиграв в финале представителю России Арсену Балаяну.

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