Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)

Азербайджан Материалы 10 марта 2025 22:51 (UTC +04:00)
Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране.

Как сообщает Trend, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 86 кг, в финале одержал победу над Рахимом Магамадовым из Франции со счетом 9:2 и стал чемпионом.

Джейхун Аллахвердиев в финале уступил армянину Левику Микаеляну со счетом 1:2, став серебряным призером.

Аганазар Новрузов проиграл в финале россиянину Исмаилу Ханиеву (UWW) со счетом 4:5, став серебряным призером.

Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)
Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)
Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)
Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)
Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)
Арсений Джиоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23 (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости