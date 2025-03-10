БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова вышла в финал чемпионата Европы по борьбе U-23, который проходит в столице Албании Тиране.

Как сообщает Trend, Гурбанова, выступавшая в весовой категории 59 кг, уверенно победила в первом бою белорусскую спортсменку Марту Гетманову со счетом 7:2. В полуфинале 17-летняя спортсменка одержала победу с результатом 11:1 над украинкой Юлией Пахнюк. Завтра Гурбанова встретится в финале с чемпионкой Европы и мира из Италии Авророй Руссо.

В другом поединке Асмар Джанкуртаран (50 кг) одержала победу над швейцарской спортсменкой Свенью Юнго со счетом 3:0 и вышла в полуфинал. Однако она уступила белоруске Анастасии Янотовой и продолжит борьбу за "бронзу" с турчанкой Сонгюль Кавак.

Наргиз Самедова (55 кг) потерпела поражение в поединке с немецкой спортсменкой Амори Андрих в четвертьфинале.