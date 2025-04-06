В Бакинском конгресс-центре после концерта произошла техническая проблема

БАКУ/ Trend/ - Бакинский конгресс-центр приступает к краткосрочным ремонтным работам по техническим причинам. В этот период все мероприятия, запланированные к проведению в Центре, полностью приостановлены.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации, распространенной Центром. Так, после концертной программы, состоявшейся в Центре 5 апреля, из-за технической неисправности инновационной системы движущегося пола, установленной в зале «Аудитория», требуется пригласить иностранных специалистов для ремонта, проверки и калибровки оборудования. Отмечается, что эту систему с высокотехнологичной и сложной конструкцией могут восстановить только специалисты, сертифицированные компанией-производителем.

По информации Центра, проведение мероприятий невозможно без обеспечения безопасности и исправного функционирования оборудования. По указанным причинам все запланированные на ближайшее время мероприятия по использованию системы движущегося пола в зале «Аудитория» полностью приостановлены до завершения ремонтных работ. В Центре приносят извинения за причиненные неудобства и сообщают, что принимаются все необходимые меры для безопасного и качественного проведения мероприятий.

Согласно информации, по вопросам, связанным с приобретенными билетами на отмененные мероприятия, совпавшие с периодом ремонтно-восстановительных работ, рекомендуется обращаться в iticket.az.

Отмечается, что уже начата необходимая работа по привлечению иностранных специалистов и заказу запасных частей. Хотя конкретных сроков, сколько займет этот процесс, нет, команда Центра работает над тем, чтобы завершить работу как можно скорее.

После восстановления функциональности технической системы Бакинский конгресс-центр продолжит принимать мероприятия на прежнем уровне.