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Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)

Азербайджан Материалы 8 апреля 2025 08:55 (UTC +04:00)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в город Физули.

Как сообщает Trend, самолет с делегацией международных экспертов и представителей аналитических центров приземлился в Международном аэропорту Физули.

Отсюда гости направятся в город Ханкенди для участия в мероприятии.

Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему «К новому мировому порядку», организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, состоится 8 апреля в городе Ханкенди.

В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.

Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули (ФОТО)
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