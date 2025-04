Павильон Азербайджана на Expo 2025 вызвал большой интерес у посетителей (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - В японском городе Осака открылась всемирная выставка Osaka, Kansai Expo 2025 под названием «Проектирование будущего общества для наших жизней» (Designing the Future Society for Our Lives).

Как сообщает Trend, в рамках мероприятия также состоялось открытие национального павильона, созданного при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева.

С первых дней Expo 2025 азербайджанский павильон пользуется большим интересом, здесь наблюдается наплыв посетителей.

Отметим, что на выставке Expo 2025 павильон Азербайджана расположен в разделе «Связывая жизни» (Connecting Lives) и посвящен теме «Семь мостов к устойчивому развитию» (Seven bridges for sustainability).

Концепция павильона вдохновлена ​​поэмой «Семь красавиц» великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Здесь демонстрируются богатое культурное наследие Азербайджана, приверженность технологическому прогрессу и устойчивому развитию, а также его открытость к диалогу. Потому что посредством диалога и связей можно достичь ясного, гармоничного и устойчивого будущего.

Дизайн фасада трехэтажного павильона создан из сетчатых мотивов, олицетворяющих азербайджанские традиции, искусство и мастерство. Посетители начинают свое путешествие по павильону со знакомства с различными областями, олицетворяемыми каждой из семи красавиц: культурное разнообразие, культурное наследие, традиционное искусство, архитектурные жемчужины, устойчивое развитие, природные ресурсы, спорт и туризм.

В павильоне также установлены три дерева, олицетворяющие Азербайджан и Японию: «Азербайджанское дерево», «Японское дерево» и «Дерево дружбы» - синтез азербайджанского и японского деревьев.

Всего на Expo 2025, площадь которой составляет более 155 гектаров, представлены 165 стран и 7 международных организаций. Ожидается, что до 13 октября Expo 2025 посетят 28 миллионов гостей.