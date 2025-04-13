Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы

БАКУ/ Trend/ - В столице Словакии Братиславе завершается чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Trend, Нихат Мамедли (60 кг) в финальном поединке одержал победу над Георги Тибиловым (Сербия). Для Мамедли это второе золото первенства континента.

В свою очередь Хасрат Джафаров также завоевал золото победив в финале Абу- Муслима Амаева (Болгария) со счетом 7:1.

Джафаров стал трехкратным чемпионом Европы.

Чемпионат Европы — Греко-римская борьба

60 кг, финал

Нихат Мамедли в финальном поединке одержал победу над Георги Тибиловым (Сербия) со счетом 7:3

67 кг, финал

Хасрат Джафаров в финале одержал победу над Абу-Муслимом Амаевым (Болгария) со счетом 7:1.

72 кг

В утешительном турнире за бронзовую медаль Ульви Ганизаде одержал победу над российским борцом армянского происхождения Аленом Мирзояном (UWW) со счетом 3:1.