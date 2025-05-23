Сборная Азербайджана по мини-футболу одержала первую победу на ЧМ

БАКУ/ Trend/ - Сборная Азербайджана по мини-футболу провела второй матч группового этапа чемпионата мира, который проходит в Баку, сообщает Trend.

Подопечные Эльшада Гулиева встретились со сборной Словении и добились уверенной победы — 4:0. Этот результат позволил нашей команде выйти на первое место в группе.

В первом туре азербайджанская сборная сыграла вничью с Бахрейном со счётом 1:1. Сегодняшняя победа стала важным шагом к выходу в следующий этап турнира.

Отметим, что в другом матче группы сборная Мавритании одержала победу над Бахрейном со счётом 2:0.