Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере культуры между Азербайджаном и Грузией

БАКУ/ Trend/ - Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе.

Как сообщили Trend в министерстве, в ходе встречи А. Керимли сказал, что отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне. Он отметил, что регулярные взаимные визиты глав государств и правительств, подписанные документы, а также важные проекты, совместно реализуемые двумя странами, еще больше сближают наши народы. Динамично развиваются и культурные связи между нашими странами. Имеются благоприятные условия для открытия новых страниц культурного сотрудничества.

Отмечалось, что азербайджанская сторона заинтересована в более интенсивном сотрудничестве с Грузией в сфере творческих индустрий, музеев, библиотек, кинопроизводства и других сферах.

В свою очередь, Т. Рухадзе сказала, что они придают большое значение культурному сотрудничеству с Азербайджаном. Она выразила уверенность в том, что совместное участие в международных культурных проектах и взаимные гастроли творческих коллективов будут способствовать развитию отношений в этой сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В конце была сделана памятная фотография.