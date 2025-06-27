Азербайджанские волейболисты успешно выступили в Литве

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские волейболисты успешно выступили и вышли в четвертьфинал чемпионата по пляжному волейболу Восточно-европейской зональной ассоциации волейбола (EEVZA), который проходит в столице Литвы Вильнюсе, передает Trend.

На стартовавшем сегодня турнире Азербайджан представляют две пары девушек и две пары юношей. В соревнованиях юношей пара Ибрагима Мамедова и Мухаммеда Асланлы одержала победу над сборной Армении со счетом 2:0 и обеспечила себе путевку в четвертьфинал.

В следующий этап также вышла пара Хадиджи Хадизаде и Джамилы Башировой, одержав победу над представителями Грузии со счетом 2:1.

Отметим, что соревнования завершатся 29 июня. Команды, занявшие первые три места, получат путевку на чемпионат Европы.