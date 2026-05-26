Former IDPs receive house keys in Azerbaijan's Aghdam (UPDATE)

AGHDAM, Azerbaijan, May 26. Families who arrived in Aghdam city within the next group of former internally displaced persons (IDPs) have been presented with keys to their apartments, Trend's Karabakh bureau reports.
Today, 110 families who moved to the city were presented with the keys to their new apartments.
12:43
The next group of former internally displaced persons sent to Aghdam city has arrived at their homeland, Trend's Karabakh bureau reports.
As many as 110 families who departed in the morning have already arrived in the city and begun registration procedures to settle in their new residential addresses.
The families will be given the keys to their apartments in the coming hours.
06:45
The next group of former internally displaced persons is returning to the city of Aghdam, Trend reports.
At this stage, 110 families, comprising 417 people, have been resettled to the city of Aghdam.
The former IDPs returning to the native land thanked President of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Vice President Mehriban Aliyeva for their comprehensive care and expressed gratitude to the valiant Azerbaijani Army, which liberated the lands from occupation.
Ağdama qayıdan ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olunub (YENİLƏNİB)
Ağdam. Trend:
Ağdam şəhərinə çatan ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olunub.
Trend-in
Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, bu gün Ağdam şəhərinə köç edən 110
ailəyə sahib olduqları yeni mənzillərin açarları təqdim edilib.
12:43
Ağdam şəhərinə yola salınan növbəti köç karvanı mənzil başına çatıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, səhər saatlarında yola düşən 110 ailə artıq Ağdam şəhərinə çataraq yeni yaşayış ünvanlarına yerləşmək üçün qeydiyyat prosedurlarına başlayıb.
Yaxın saatlarda ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunacaq.
06:37
Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
Trend xəbər verir ki, Ağdam şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 110 ailə (417 nəfər) köçürülüb.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər.
Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.