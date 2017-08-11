Почти 70% ставропольского зерна экспортируется в Азербайджан

11 августа 2017 15:28 (UTC+04:00)

Ставропольские аграрии отправляют в Азербайджан около 69% всего экспорта зерновых, сообщает Центр оценки качества зерна.

В первую неделю августа сельхозпредприятия Ставропольского края получили разрешения на вывоз свыше 22 тысяч тонн зерна. Это в полтора раза больше, чем за предыдущую неделю.

«Данная продукция была направлена в 10 стран мира, в том числе наибольшие объемы отгружали в Азербайджан», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В эту закавказскую республику за неделю экспортировали 15,2 тысячи тонн зерновых, что составило 68,74% от общего объема.

Для сравнения, в Армению и Монголию ставропольские аграрии вывезли по 1,7 тысячи тонн зерна.

Большую часть экспорта зерновых составляет пшеница – 76% всего объема.

Azernews Newspaper
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