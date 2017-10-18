Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров - министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров "Запад-Юг" и "Запад-Восток", сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.



По его словам, в сфере транспорта Польша рассматривает Азербайджан как своего близкого партнера.



"Азербайджан, расположенный на пересечении великих торговых путей, имеет многовековую традицию. То же самое можно сказать и о Польше. Польша является одной из немногих стран Европы, которая имеет несколько сотен километров широколейной железной дороги (1520 мм), что позволяет перевозить грузы в нашу страну и остальную Европу из стран СНГ. У нас также есть большой опыт и потенциал для распространения этих товаров в других странах ЕС", - сказал Ващиковский.



Он отметил, что Польша и Азербайджан должны использовать эту возможность для реализации проектов по созданию транспортных коридоров "Запад-Юг" и "Запад-Восток".



"Коридоры связаны не только с развитием транспорта, но и обеспечат ощутимые результаты успешного экономического сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Что касается коридора "Запад-Юг", то мы уже сотрудничаем с Азербайджаном, а также с другими странами Восточного партнерства - Украиной и Грузией. Мы также продвигаем идею на уровне ЕС, потому что, по нашему мнению, она соответствует европейским планам по развитию Трансъевропейской транспортной сети (TNT)", - сказал министр.



(Автор: Максим Цурков, Гюльгиз Мурадова)