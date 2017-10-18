Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров - министр (Эксклюзив)

18 октября 2017 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров "Запад-Юг" и "Запад-Восток", сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, в сфере транспорта Польша рассматривает Азербайджан как своего близкого партнера.

"Азербайджан, расположенный на пересечении великих торговых путей, имеет многовековую традицию. То же самое можно сказать и о Польше. Польша является одной из немногих стран Европы, которая имеет несколько сотен километров широколейной железной дороги (1520 мм), что позволяет перевозить грузы в нашу страну и остальную Европу из стран СНГ. У нас также есть большой опыт и потенциал для распространения этих товаров в других странах ЕС", - сказал Ващиковский.

Он отметил, что Польша и Азербайджан должны использовать эту возможность для реализации проектов по созданию транспортных коридоров "Запад-Юг" и "Запад-Восток".

"Коридоры связаны не только с развитием транспорта, но и обеспечат ощутимые результаты успешного экономического сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Что касается коридора "Запад-Юг", то мы уже сотрудничаем с Азербайджаном, а также с другими странами Восточного партнерства - Украиной и Грузией. Мы также продвигаем идею на уровне ЕС, потому что, по нашему мнению, она соответствует европейским планам по развитию Трансъевропейской транспортной сети (TNT)", - сказал министр.

(Автор: Максим Цурков, Гюльгиз Мурадова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Польши посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 10:19
Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора - глава МИД Польши (Эксклюзив)
Экономика 09:57
Пренебрежение и даже нарушение правил являются источником международной напряженности - глава МИД Польши (Интервью)
Политика 08:01
В Азербайджане имеются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций - Джон Хаммонд (ФОТО)
Общество 02:06
Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров - министр (Эксклюзив)
Экономика 00:11
Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора - глава МИД Польши (Эксклюзив)
Экономика 17 октября 23:52
Президент Польши посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 17 октября 23:09
Председательство Австрии в ОБСЕ выразило готовность поддерживать усилия по достижению мира в нагорно-карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 21:37
У Армении нет возможности авансировано платить за оружие - эксперт
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 19:31
Узбекистан и Азербайджан приняли участие в форуме Арабского экономического сотрудничества
Узбекистан 17 октября 13:17
Казахстанская торгово-логистическая компания выходит на Азербайджанский рынок
Бизнес 17 октября 11:51
Казахстан приобретет у Азербайджана авиатопливо
Энергетика 16 октября 17:45
Азербайджанские велосипеды будут экспортироваться в Грузию
Бизнес 16 октября 17:36
Азербайджан увеличил объем грузоперевозок
Бизнес 16 октября 17:17
Баку и Исламабад достигли огромных успехов в двухсторонних политических отношениях – посол
Политика 16 октября 16:33
Азербайджан незначительно сократил инвестиции в нефтяной сектор
Энергетика 16 октября 15:54
Пакистану и Азербайджану необходимо наладить прямое авиасообщение - посол
Бизнес 16 октября 15:37
Кино для социальных перемен в Баку
Культура 16 октября 14:14