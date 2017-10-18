Строительство автомобильного моста через реку Самур составит более 1,2 миллиарда рублей

Возведение автомобильного моста через реку Самур началось на российско-азербайджанской границе в среду.

По данным Росавтодора, все расходы оба государства несут в равных долях, а общая стоимость строительства моста составит более 1,2 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Подходы к мосту каждая сторона будет строить самостоятельно на территории своего государства. Финансирование строительства со стороны РФ планируется обеспечить за счет средств федерального бюджета.

''Это будет важнейшее звено международного транспортного коридора, не только для всего прикаспийского региона, но и евразийского значения. Это проект, к которому долго шли наши транспортные ведомства, который был крайне востребован всей транспортной системой: и РФ, и Азербайджаном'', — сказал министр транспорта РФ Максим Соколов во время официальной церемонии закладки памятного камня.

Мост будет рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей реверсивной полосы движения. Его длина составит 325 метров, ширина – 17,3 метра. Приблизительные сроки окончания строительства сооружения — весна 2019 года.