Азербайджан имеет большой потенциал в сфере производства и экспорта сигарет из местного табака - эксперт

БАКУ /Trend/ - Если в 2016 году в Азербайджане было заготовлено 3,6 тысячи тон табака, то в 2017 году этот показатель возрос на 44,4 процента, достигнув 5,2 тысячи тон.

Об этом в интервью Trend и газете "Anews" сказал эксперт Центра анализа и коммуникации экономических реформ Намик Шалбузов.

Он отметил, что рост стал возможен благодаря вниманию и заботе, уделяемым руководством страны табаководству.

По словам эксперта, в 2016 году закупочная цена на табак значительно возросла по сравнению с предыдущим годом. Так, сырой табак первого сорта принимался по 25 гяпик за килограмм, второго сорта – по 15 гяпик.

«Данные показатели превышают цены 2015 года на 16 и 18 гяпик соответственно. В то же время начиная с 2017 года заготовщикам и производителям за каждый килограмм сухого табака и каждые 10 тон сырого табака предоставляется субсидия в размере 0,05 манат », - сообщил он.

Шалбузов подчеркнул, что согласно данным за 2016 год, 96,7 процента посевов и 98,5 процента выращиваемого в республике табака приходится на долю Шеки-Загатальского экономической района.

«В этом экономическом районе особо выделяются Шекинский, Загатальский, Балакенский и Гахский районы. Более 68 процентов производимого в стране табака приходится на долю Шеки, 14,7 процента – на долю Балакена»,-констатировал эксперт.

Говоря об экспорте табачной продукции он отметил, что в основном он формируется за счет табачного сырья. Эксперт сообщил, что в 2015 году экспортировано табака на 7,4 млн., а в 2016 году на 8 млн. долларов США.

«За последние годы импорт сигарет в Азербайджан сократился. В 2015 году было импортировано сигарет на 2 млн., в 2016 году – на 0,9 млн. долларов. Это свидетельствует о том, что фактически экспорт сигарет находятся на уровне, который ниже существующего в данной сфере потенциала. И это несмотря на то, что Азербайджан обладает огромным потенциалом для увеличения экспорта данного вида продукции», -резюмировал он.

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