Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

16 февраля 2018 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американская нефтяная компания ExxonMobil вошла в состав акционеров BTC Co., которая управляет нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, следует из отчета компании BP по итогам деятельности в Азербайджане в 2017 году.

ExxonMobil приобрела 2,5 процента у компании CIECO.

Как следует из отчета, сделка уже состоялась.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, в настоящее время являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Statoil (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,40 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,50 процента) и ONGC (2,36 процента).

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кризис в отношениях между Турцией и Германией разрешен - Йылдырым
Турция 16 февраля 21:21
"Южный газовый коридор" - один из важнейших элементов сотрудничества Азербайджана и Румынии – замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 19:44
Россия не видит необходимости увеличивать квоту на ввоз томатов из Турции
Россия 16 февраля 17:07
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 16:26
Чавушоглу: Турция выступает против языка угроз в связи с закупками С-400
Турция 16 февраля 14:50
Генштаб Турции подтвердил крушение учебного военного самолета
Турция 16 февраля 14:15
Азербайджан сократил экспорт нефти с Сангачальского терминала
Энергетика 16 февраля 13:34
Для реализации IAP создается новая компания
Энергетика 16 февраля 12:58
SOCAR впервые предоставит услуги инженерного проектирования на Балканах
Энергетика 16 февраля 12:44
SOCAR способствует развитию конкурентоспособного энергетического рынка в Румынии – замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 12:42
Турция заинтересована в увеличении товарооборота с Казахстаном
Бизнес 16 февраля 10:41
В Киеве состоялось 45-е заседание Совета национальных координаторов ГУАМ
Политика 16 февраля 10:11
Швейцарская компания Stadler Rail AG откроет в Тбилиси вагоноремонтный завод
Грузия 16 февраля 09:21
Черногория ожидает предложения Азербайджана по участию в газовом проекте (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 08:02
В рамках операции "Оливковая ветвь" семь турецких военнослужащих получили ранения
Турция 16 февраля 02:03
Эрдоган и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
Турция 16 февраля 01:55
Госдеп не знает, попадет ли возможная покупка Турцией С-400 под санкции
США 16 февраля 01:05
В Баку состоялась презентация книги «В армянском плену: антология пыток и казней» (ФОТО)
Общество 15 февраля 18:26