Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

БАКУ /Trend/ - Американская нефтяная компания ExxonMobil вошла в состав акционеров BTC Co., которая управляет нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, следует из отчета компании BP по итогам деятельности в Азербайджане в 2017 году.

ExxonMobil приобрела 2,5 процента у компании CIECO.

Как следует из отчета, сделка уже состоялась.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, в настоящее время являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Statoil (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,40 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,50 процента) и ONGC (2,36 процента).

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.