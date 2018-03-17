В Азербайджане разработана математическая модель по автомобилям, работающим на солнечной энергии

17 марта 2018 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана математическая модель для симуляции и визуализации движения автомобилей, работающих на солнечной энергии, говорится в сообщении Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Модель подготовлена заведующим отделения мониторинга Каспийского моря, членом-корреспондентом НАНА, доктором наук Рауфом Гардашовым.

Во время лекции на тему «Симуляция и визуализация движения автомобилей, работающих на солнечной энергии, по дороге» ученый отметил, что это является комбинацией двух моделей.

Ученый сказал, что движение автомобиля смоделировано с учетом всех действующих на него основных сил (сопротивление, тяжесть, реакция), криволинейной траектории дороги, влияния рельефа на солнечную энергию, падающую на панель автомобиля.

Движение автомобилей, работающих на солнечной энергии, по выбранным дорогам (Баку-Шамахы, Закататалы-Тбилиси и Гамбург-Берлин) просимулированы и визуализированы на мониторе.

Гардашов отметил, что в будущем данная модель составит основу навигационной системы автомобилей, действующих на солнечной энергии.

По мнению специалиста, эта модель путем оптимального использования энергии может быть применена во время управления их движением – выбора времени начала движения, оптимальной скорости, времени приближения к горным проходам и в решении других подобных проблем.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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