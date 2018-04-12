Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс (версия 2)

12 апреля 2018 00:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс.

Об этом в среду сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

"На президентских выборах азербайджанский народ вновь оказал мне большое доверие. За это доверие, за эту большую поддержку я благодарю мой родной народ", - сказал Президент Ильхам Алиев в обращении.

«Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Эта поддержка является главным условием нашего развития. Единство народа-власти в Азербайджане – основной фактор нашего развития», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на этих выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс, дал высокую оценку работе, проделанной за последние 15 лет.

«Мы добились этих успехов вместе с вами. Единство народа-власти, наша целенаправленная политика превратили сегодня Азербайджан в сильное государство», - отметил глава государства.

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