Партия "Ени Азербайджан" решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в стране (версия 2)

14 апреля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия "Ени Азербайджан" решительно осуждает необъективную оценку президентских выборов в Азербайджане.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в субботу ПЕА в связи с предварительным отчетом БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ по президентским выборам в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля.

"11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы. Различные этапы избирательного процесса, проводимого с участием восьми кандидатов, и ход голосования был под наблюдением около 60 тысяч местных и 804 международных наблюдателей. Вызывает удивление выступление БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ с резко отличающимся предварительным отчетом по выборам, которые были высоко оценены абсолютным большинством международных наблюдателей из 59 стран, 61 международной организации. Первое впечатление заключается в том, что будто указанные выше организации подготовили отчет не о выборах в Азербайджане, а о каких-то других выборах. Ничем нельзя оправдать необъективность, предвзятость отчета, игнорирование фактов, реальности", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-релизе отмечается, что партия "Ени Азербайджан", выдвинувшая кандидатуру действующего Президента Ильхама Алиева, одержавшего победу на выборах с 86,03 процента голосов, считает предварительный отчет, подготовительный наблюдательной миссией БДИПЧ и ПА ОБСЕ, ПАСЕ, необъективным и предвзятыми и решительно осуждаем такую оценку выборов, которые были проведены честно.

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