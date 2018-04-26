Генсек ОПЕК посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо посетит Азербайджан в конце мая текущего года.

Баркиндо примет участие в 25-ой Юбилейной международной конференции «Caspian Oil&Gas», которая состоится в Баку 30 - 31 мая, говорится в информации, размещенной на сайте компании Itеca, которая является организатором ежегодной выставки Caspian Oil&Gas совместно с ITE Group.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.