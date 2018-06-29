В минналогов Азербайджана произошли структурные изменения (версия 2)

29 июня 2018 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новая структура минналогов Азербайджана начнет работать с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Изменения осуществлены с целью исполнения задач по повышению прозрачности национальной экономики, повышения эффективности функционального управления в министерстве по налога, усиления контроля над выплатой налогов и деятельностью налоговых органов, построения современного администрирования, служащей целям налоговой системы.

В новой структуре аппарата министерства по налогам будут действовать аппарат министерства, департамент по работе с документами и рассмотрению обращений (секретариат), департаменты по налоговому аудиту, экономическому анализу и экспертизе, налоговой политике, контролю за исполнением налоговых обязательств, обслуживанию налогоплательщиков, государственной регистрации и контролю за учетом, контролю за исполнением двусторонних и многосторонних соглашений, координации деятельности местных структур, цифрового налогового администрирования, департаменты по человеческим ресурсам, финансам, внутренней безопасности, а также центр медиа и коммуникации. Новая структура начнет действовать с 1 июля.

Приказом министра по налогам были также внесены изменения в функциональную деятельность и распределение полномочий структурных единиц министерства.

В секретариате также создано управление по изучению административных жалоб. Новое управление будет осуществлять деятельность по предотвращению возможных коррупционных элементов и решению административных жалоб, поступающих от субъектов предпринимательства.

С целью унификации и повышения качества налоговых проверок в аппарате министерства создан департамент налогового аудита. Департамент будет осуществлять мероприятия по координации налогового контроля, проводимых в субъектах предпринимательства.

Также внесены изменения в структуру реорганизованного департамента по налоговой политике. Департамент, наряду с применением и усовершенствованием налогового законодательства, будет заниматься изучение вопросов налогообложения, макроэкономическими анализами, разработкой направлений налоговых реформ.

Была усовершенствована структура департамента обслуживания налогоплательщиков, Департамент усилит работу по информированию налогоплательщиков, а также осуществлению функциональных задач в области проведения мониторинга и анализа услуг.

В рамках проведенных изменений также были оптимизированы функциональные задачи структурных отделений.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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