"Азерэнержи": Восстанавливается оборудование, пострадавшее при пожаре на подстанции в Мингячевире (версия 2)

7 июля 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются технические меры по восстановлению оборудования, пострадавшего во время пожара на подстанции ТЭС «Азербайджан», и вышедших из строя кабелей связи и управления, говорится в сообщении ОАО «Азерэнержи», распространенном в субботу.

Согласно последней информации Центральной диспетчерской службы АО о переходе аварии, произошедшей около 00:20 3 июля на подстанции мощностью 330 киловольт Азербайджанской ТЭС, в системную аварию, а также о быстром устранении последствий аварии, произошедший однофазный контакт перешел в трехфазный, и семь энергоблоков (мощностью 1500 мегаватт) Азербайджанской ТЭС сразу же были отсоединены от релейной защиты.

Из-за недостатка большой мощности (в объеме 50 процентов потребности) в первую секунду аварии в результате действия антиаварийной автоматики энергосистема Азербайджана был отсоединено от энергосистемы России.

В прежнем режиме, до аварии, 1000 мегаватт из 1500 мегаватт, производимых на Азербайджанской ТЭС, передавались для удовлетворения потребностей Баку и Абшеронского полуострова.

В результате незамедлительных оперативных мер было обеспечено восстановление энергосистемы, и, используя существующие мощности генерации, в первую очередь было восстановлено электроснабжение жизненно важных объектов, затем, по мере восстановления мощности генерации, и других потребителей.

Глава государства взял под личный контроль произошедшее событие.

Для скорейшего выведения энергосистемы страны из создавшейся ситуации и устранения последствий аварии сразу же были мобилизованы все ресурсы, и энергосистема перешла на чрезвычайный режим работы.

Благодаря оперативной реакции потребители, получающие электроэнергию от ОАО «Азерэнержи», на 100 процентов были обеспечены электроэнергией.

В настоящее время полностью обеспечивается устойчивая работа системы и обеспечение республики бесперебойной электроэнергией. Импорт электроэнергии из Грузии приостановлен и осуществляется передача электроэнергии на основе согласованного графика в параллельном режиме с энергосистемой России.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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