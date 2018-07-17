Азербайджан хочет снизить цены на авиарейсы в уральские города

Развитие авиационной логистики поможет увеличить взаимный туристический поток между Азербайджаном и регионами Уральского федерального округа (УрФО). Такое мнение во вторник высказал ТАСС генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров.

"Мы будем работать над расширением направлений полетов в уральские города и снижением цен. Логистику надо налаживать, это интересно не только для Азербайджана, но и для РФ, - сказал Искендеров, подчеркнув, что это благоприятно отразится на двустороннем развитии туризма.

Искендеров добавил, что сейчас из Екатеринбурга в Баку летают только два прямых рейса в неделю. Добраться в Баку из регионов Уральского федерального округа можно рейсами из Екатеринбурга и Тюмени. "Это достаточно редко, цены выше по сравнению с рейсами из Москвы, хотя расстояние примерно одинаковое", - отметил генконсул.

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