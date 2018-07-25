Иран не будет взимать пошлину за транзитные грузоперевозки из Азербайджана в Катар

25 июля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран отменил пошлину в размере 600 долларов, взимаемую с каждого грузового автомобиля, следующего из Азербайджана в Катар в связи с транспортировкой сельскохозяйственных товаров.

Об этом замначальника Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ибрагим Алиев сказал в среду на конференции, посвященной новшествам, проблемам и предстоящим задачам в сфере пассажиро- и грузоперевозок.

Алиев отметил, что Азербайджан экспортирует в Катар, в основном, сельскохозяйственную продукцию. «Эти грузоперевозки осуществляется через Иран», - сказал он.

Замначальника Госслужбы добавил, что ранее иранская сторона взимала 600 долларов в качестве пошлины с каждой фуры за грузоперевозки в Катар. На последнем заседании комиссии в данной сфере между Азербайджаном и Ираном было принято решение об отмене этой пошлины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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