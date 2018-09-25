Россия и Азербайджан обсудят увеличение квоты для грузовых перевозок через Дагестанскую таможню

Россия может запросить у Азербайджана увеличения разрешений водителям грузовиков, пропускаемых через дагестанскую таможню. Об этом, как передает Кавказ Сегодня, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

Как сообщается на сайте главы региона, на таможне Яраг-Казмаляр установили весовой контроль, из-за чего там выросли большие очереди. Это наносит ущерб перевозчикам быстропортящихся продуктов.

Руководитель Минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов обратился к руководству Дагестанской таможни, чтобы они откликнулись на обращения водителей. Сегодня в Дагестане работает свыше трех тысяч международных грузовых автоперевозчиков.

«Думаю, есть необходимость обсудить с азербайджанской стороной вопросы увеличения количества разрешений для российских водителей, среди которых 95% – дагестанцы», – сообщил Гаджимурадов главе региона.

Владимир Васильев пообещал всяческую поддержку в решении этого вопроса.

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