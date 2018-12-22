Натиг Амиров: Благодаря политике Президента Ильхама Алиева экономическая безопасность Азербайджана перешла на новый уровень

22 декабря 2018 21:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В период руководства Президента Азербайджана Ильхама Алиева выросший в 3,1 раза транспортный сектор страны позволил изменить не только транспортно-логистическую карту Азербайджана, но и всего Евразийского региона.

Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности - заведующего отделом Натига Амирова.

Амиров отмечает, что специальная экономическая зона вокруг крупнейшего на Каспии Бакинского международного морского торгового порта и Бакинский судостроительный завод стимулировали развитие портовой инфраструктуры и водного транспорта по всему периметру Каспия.

В то же время, продолжает Амиров, именуемая «Железным Шелковым путём» железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, реализуемая по инициативе и при поддержке главы государства, обеспечила восстановление связи между Каспийским, Средиземным и Чёрным морями.

«В Баку, Гяндже, Загатале, Нахчыване, Лянкаране и Габале были построены новые аэропорты. Благодаря экономической дипломатии и мегапроектам, реализованным за последние 15 лет Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан является единственной страной в мире, которая, не имея выхода к океану, превратилась в транспортно-логистический хаб. Пересечение в Азербайджане коридоров Восток-Запад и Север-Юг создали в нескольких модификациях такие маршруты, проходящие через территорию нашей страны, как Китай-Европа, Центральная Азия-бассейн Чёрного моря, Иран-Россия, Иран-бассейн Чёрного моря, Индия-Северная Европа, Центральная Азия-Европа», - говорится в статье.

Амиров подчеркивает, что политика Президента Ильхама Алиева опирается на богатое наследие великого лидера Гейдара Алиева, восточную мудрость, западную хладнокровность и рациональные технологии.

«Благодаря этой политике обеспечено превращение Азербайджана в региональный узел, усиление стратегической позиции страны, переход на новый уровень экономической безопасности путём разветвления транспортно-логистической инфраструктуры, создание новых рабочих мест, экономический рост, также радиус экономического и политического круга вокруг Армении становится все меньше», - говорится в статье.

(Автор: Азад Гасанли)

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