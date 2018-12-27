Нефть Brent подешевела до $52,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в четверг после скачка в среду, на рынок продолжают оказывать давление опасения по поводу избытка предложения топлива на рынке, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на вечер 27 декабря опустился на $1,77 (3,25%) - до $52,70 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $1,587 (3,42%) - до $44,64 за баррель.

В среду Brent взлетела на 7,9%, WTI - на 8,6%, однако обе марки завершают год снижением цены примерно на четверть на опасениях, что различные политические события приведут к снижению темпов роста мирового ВВП, и глобальная экономика просто не сможет переварить все поставляемые объемы нефти.

Пессимизм рынка не смогла изменить даже новая договоренность между странами ОПЕК и их партнерами о совместном сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива США. Из-за рождественских праздников Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет в ночь с четверга на пятницу, а министерство энергетики США - в пятницу вечером. Эксперты в среднем ожидают сокращения товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

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