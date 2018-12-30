В Азербайджане создаётся научно-исследовательский центр по безопасности дорожного движения

30 декабря 2018 07:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан научно-исследовательский центр по безопасности дорожного движения.

Об этом, как передает Trend, говорится в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева 27 декабря 2018 года.

В программе отмечается, что с целью системного и последовательного исследования теоритическо-практических вопросов безопасности дорожного движения в 2019-2020 года будет создан научно-исследовательский центр при соответствующем высшем учебном заведении, находящемся в подчинении министерства образования, в составе которого будет действовать общественный совет, состоящий из экспертов по организации и безопасности дорожного движения и представителей научно-исследовательских структур.

Кроме этого, в подчинении соответствующего научно-исследовательского центра предусматривается создание банка идей, состоящего из инновационных предложений, связанных с безопасностью дорожного движения, организация учебных процессов на основе технической и научно-методической базы с целью подготовки специалистов в области организации дорожного движения и безопасности дорожного движения, организация профессиональной подготовки и совершенствование специализации по соответствующим ступеням образования в этой сфере. Также предусматривается привлечение сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере безопасности дорожного движения, до принятия на службу и в период службы к курсам о правилах этического поведения с гражданами, принятие серьезных мер ответственности в отношении сотрудников, нарушивших правила этического поведения.

(Автор: Сами Али. Текст: Али Гасымов)

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