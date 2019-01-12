С правильным определением базы налогообложения обеспечено поступление в бюджет 3,434 млрд манатов таможенных поступлений - глава Госкомтаможни Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате правильного определения базы налогообложения по экспортно-импортным операциям в прошлом году было обеспечено поступление в госбюджет Азербайджана 3,434 миллиарда манатов таможенных сборов.

Об этом, в частности, сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев в пятницу в ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

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