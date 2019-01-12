С правильным определением базы налогообложения обеспечено поступление в бюджет 3,434 млрд манатов таможенных поступлений - глава Госкомтаможни Азербайджана

12 января 2019 03:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате правильного определения базы налогообложения по экспортно-импортным операциям в прошлом году было обеспечено поступление в госбюджет Азербайджана 3,434 миллиарда манатов таможенных сборов.

Об этом, в частности, сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев в пятницу в ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гражданин Азербайджана задержан за ввоз незадекларированных медикаментов почти на 48 тыс. манатов
Происшествия 10 января 12:24
Россиянке не удалось вывезти во внутренних органах бриллианты из Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 8 января 16:00
Азербайджанские таможенники обнаружили во въезжающих из Грузии автомобилях около 6 млн единиц пиротехники
Происшествия 3 января 17:53
Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)
Происшествия 3 января 11:24
Реформы Президента Ильхама Алиева в таможенной сфере служат упрощению торговых процессов - глава Госкомтаможни
Бизнес 24 декабря 2018 12:45
Гражданин Азербайджана пытался ввезти из Грузии более 28 тыс. электронных сигарет
Происшествия 14 декабря 2018 15:54
Лента новостей
В Оттаве в аварию попал двухэтажный автобус - СМИ
Другие страны 04:05
Внебюджетный сектор обеспечил в 2018 году более половины взносов на соцстрахование - министр труда
Общество 03:22
Могерини и еврокомиссар Хан приветствовали закон о переименовании Македонии
Европа 03:17
Министр финансов: Продолжение в 2019 году реформ внесёт большой вклад в развитие экономики и повышение благосостояния азербайджанского народа
Экономика 02:52
В Таиланде таксист вернул забывчивому туристу почти пять тысяч долларов
Другие страны 02:21
На территории американского посольства в Праге произошел пожар - СМИ
США 01:56
Президент Ильхам Алиев: Проводимые в Азербайджане реформы влияют на макроэкономическую ситуацию, реальный сектор экономики и служат благосостоянию граждан
Политика 01:53
Президент Азербайджана: Полный запуск электронной системы сельского хозяйства является одним из важнейших вопросов повестки дня
Политика 01:43
Президент Азербайджана: Всем включённым в список наследникам семей шехидов выплатят по 11 тыс манатов
Политика 01:32