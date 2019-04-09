Рейсы в Баку планирует запустить Воронежский аэропорт

Рейсы в столица Азербайджана планирует запустить из Воронежа авиакомпания Nordwind Airlines, сообщает Trend со ссылкой на gorcom36.ru

Как сообщили в Воронежском аэропорту, «Северный ветер» собирается начать полеты летом этого года. Более точное число не называется. По словам советника генерального директора ООО УК «Авиасервис» Андрея Шагунова, сейчас проходят соответствующие переговоры между авиакомпанией и аэропортом. Результаты будут, скорее всего, к июню.

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