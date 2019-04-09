​В Азербайджане неэффективно израсходовано 90 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Вследствие принятых Счетной палатой Азербайджана мер по контролю, в 2018 году был выявлен факт неэффективного использования бюджетных средств в размере 90 миллионов манатов.

Как сообщает Trend , об этом на пленароном заседании Милли Меджлиса(парламента), в ходе обсуждения отчета Счетной палаты за прошлый год, рассказал председатель комиссии по вопросам экономической политики, промышленности и предпринимательства Зияд Самедзаде.

Самедзаде сообщил, что из возвращенных в госбюджет средств 38.4 процента приходится на долю налогов и других платежей, 19.8 процента - на другие направления, 17.4 процента - на строительные расходы и 10.7 процента - на закупки.

По словам депутата, 33.5 процента восстановленных в бюджет средств были связаны с нарушениями бюджетного законодательства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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