В Азербайджане ограничен импорт кур из Чеченской республики и Ставропольского края России

26 апреля 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности предостерегает население Азербайджана о необходимости принятия мер предосторожности в связи с возможностью проникновения на территорию страны инфекционных заболеваний животных из других стран.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство, Всемирной организацией охраны здоровья животных, на территории Чеченской республики и Ставропольского края Российской Федерации зарегистрированы случаи заражения заболеванием Ньюкасла. “В связи с этим, Главным государственным ветеринарным инспектором Азербайджана принято решение о временном ограничении импорта живой птицы и продуктов птицеводства с территорий Чеченской республики и Ставропольского края. В то же время, в целях усиления мер контроля, Агентство пищевой безопасности направило обращение в Государственный таможенный комитет в связи с необходимостью дезинфекции на пограничных таможенных пунктах транспортных средств, прибывающих в Азербайджанскую республику напрямую или транзитом из вышеупомянутых территорий, - сообщил источник

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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