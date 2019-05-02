Возникли временные ограничения на таможенном посту "Красный мост"

БАКУ /Trend/ - В четверг в 19:35 (GMT+4) на таможенном посту “Красный мост” Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана на границе с Грузией возникли временные ограничения в проходе лиц и транспортных средств, сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Причиной возникновения ограничений послужила неисправность в системе управления, регулирующей процессы прохождения границы, грузинской стороны.

Соответствующие структуры ДГК провели переговоры с противоположной стороной и было сообщено, что в данный момент принимаются меры для устранения неисправности в системе и проблема в скором времени найдет свое решение.

(Текст: Али Гасымов)

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