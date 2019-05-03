В Азербайджане освобождено от госпошлины множество информационных услуг для фермеров

3 мая 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана принят закон о внесении изменений в Закон “О государственной пошлине”.

Как сообщает в пятницу Trend , изменения в закон предполагают отмену платы за получение информации из информационной системы аграрного страхования. В соответствии с изменением, внесенными в статью 27 Закона (освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу документов о государственной регистрации недвижимого имущества и других имущественных прав), от уплаты государственной пошлины освобождается следующая информация: из государственного земельного кадастра о земельных участках сельскохозяйственного назначения; праве собственности, пользования и аренды земли; показателей количества и качества земельных участков, бонитировки и экономическая оценки земли; предусмотренная законом другая информация о пользовании и охране земли. В том числе, о праве пользования адресом, другого недвижимого имущества (строения и сооружения), регистрируемых правах на это недвижимое имущество, обременении недвижимости и о владельцах прав.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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