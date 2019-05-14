Количество деловых поездок граждан Турции в Азербайджан резко сократилось

БАКУ /Trend/ - В апреле 2019 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством Службы занятости Турции (İŞKUR) с целью поиска работы, сократилось на 61,9 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Об этом во вторник сообщили Trend в главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в İŞKUR, за указанный период при поддержке Службы в Азербайджан прибыли восемь граждан Турции.

"В апреле 2019 года посредством İŞKUR за рубеж отправились 6 867 граждан страны, что на 14,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - отметили в организации.

В İŞKUR также отметили, что в апреле 2019 года в Турции были обеспечены работой 122 913 граждан страны, что на 46,5 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

Отмечено, что среди обеспеченных работой граждан 32 процентов составляют женщины, 68 - мужчины.

«Среди обеспеченных работой в апреле 2019 года 99,6 процента приходится на долю частного сектора», - сообщили в İŞKUR

«В апреле 2019 года число безработных в Турции составило 3,038 миллиона человек, из которых 50,1 процентов составляют женщины, 49,9 процентов мужчины» - сообщили в İŞKUR.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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